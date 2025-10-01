Якими були темпи окупації на фронті у вересні: звіт DeepState

Фронт / © Associated Press

Стало відомо, що у вересні темпи окупації на фронті впали майже вдвічі. Армія РФ змогла захопити 259 квадратних кілометрів. Це найнижчий показник від травня.

Про це повідомляє осінт-спільнота DeepState.

Відзначається, що за вересень російські війська змогли окупувати 0.04% від усієї площі країні. Ононлвний загальний показник становить 19.04%.

Осінтери зробили порівняння штурмових дій щодо втрачених територій.

Новопавлівський: 53% кв км — 16% шд;

Лиманський: 19% кв км — 10% шд;

Куп’янський: 14% кв км — 4% шд;

Покровський: 9% кв км — 31% шд;

Торецький: 4% кв км — 8% шд;

Запоріжжя: 2% кв км — 2% шд;

Сіверський: 1% кв км — 7% шд;

Краматорський: 0% кв км — 3% шд;

Сумський: 0% кв км — 5% шд.

Висновки осінтерів

Сьогодні найпроблемнішим є Новопавлівський напрямок.

«Кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій», — пишуть автори звіту.

Щобільше, ухвалені кадрові рішення не свідчать про перспективу покращення ситуації.

«Куп’янський — став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває», — наголосили у DeepState.

Що ж до Покровського, то оборона залишається надзвичайно ефективною. Кожен 10-й квадратний кілометр окупації припадає на дану ділянку, а третина всіх штурмів направлена на Покровськ та його околиці. На жаль, ціна кожного метру тут значно вища.

«Ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже нема», — додали у спільноті.

Раніше йшлося про критичне загострення ситуації в районах Серебрянського лісництва, села Серебрянка та на Куп’янському напрямку.

За даними військового оглядача Богдана Мирошнрикова, оборона Серебрянського лісництва завершена. Що ж до Серебрянки, бої вже мають характер відступу українських підрозділів.

У Куп’янську також критична ситуація. Армія РФ продовжує тиснути на українські позиції. Згодом Мирошников обіцяє деталізувати розвиток подій на кожному з цих напрямків