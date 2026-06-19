Чим саме Україна атакувала Москву: в ЗСУ розкрили таємницю

Атака на московський НПЗ 18 чеврня / © скриншот з відео

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Під час атаки на Москву та її НПЗ 18 червня Сили оборони України використовували різні типи безпілотників, зокрема «Лютий», Firepoint, «Бегемот» та дрони-приманки. Але основою атаки у були дрони Firepoint.

Про це командир роти Deep та Middle Strike 412-ї бригади Nemesis Андрій «Джоконда» розповів у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

«Джоконда» розповів про дрони, які використовувалися під час удару по Москві 18 червня. За його словами, результативність таких атак забезпечується завдяки комплексному застосуванню різних типів БпЛА, зокрема дронів-приманок, що допомагають перевантажувати російські системи ППО та РЕБ.

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«Летіли різні дрони: і „Лютий“ той самий, і Firepoint, і „Бегемоти“, і різні типи БпЛА літають. Є ще БпЛА-приманки. Це ціла тактична історія, тобто це тактика застосування, і вона потребує застосування різних дронів. Але те, що ми відпрацьовуємо, і основна маса Сил оборони працює на Firepoint. Тому що основна маса летіла саме Firepoint, тому що вони дешеві і їх багато, і вони є зараз практично в кожній бригаді Сил оборони», — розповів військовослужбовець 412-ї бригади Nemesis.

Атака на Москву 18 червня — які наслідки

Нагадаємо, 18 червня Москву охопила масштабна пожежа після однієї з найінтенсивніших атак безпілотників: за даними РФ, було зафіксовано близько 200 дронів. Влучання припали, зокрема, по НПЗ в Капотні, через що густий чорний дим затягнув небо, перетворивши день на темряву. У місті виник транспортний колапс та авіахаос — аеропорти зупинили роботу, було скасовано або затримано понад 250 рейсів. Також обмежувався рух автотранспорту на південному сході МКАД та прилеглих вулицях.

Після удару 18 червня московський НПЗ «Газпромнефть» повністю зупинив виробництво пального. Атака знищила новітню установку Euro+, яка забезпечувала 47% потужності заводу, а також пошкодила трубопроводи та резервуари.

Зауважимо, що 19 червня Москву знову атакували дрони, що рухалися до столиці РФ з різних напрямків. Мер Сергій Собянін відзвітував про нібито збиття понад 20 дронів, а мешканці публікують у Мережі відео польотів БпЛА. Радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив початок нової масованої атаки.

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