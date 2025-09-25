- Дата публікації
Гарантії безпеки для України мають бути саме такими: історик "розніс" вступ до НАТО
Сергій Плохій назвав єдиний шлях безпеки для України: подробиці.
Питання гарантій безпеки для України має базуватися на поєднанні власної військової могутності та максимальних запевнень від союзників, оскільки швидке членство в НАТО є вкрай складним.
Таку думку висловив професор історії Гарвардського університету Сергій Плохій у інтерв’ю для Суспільне.
«Згадаймо Фінляндію та Швецію: навіть у випадку їхнього приєднання були країни, які блокували це. Ясно, що з Україною тим паче буде таке блокування — ті ж США на сьогодні не готові підтримати членство України в альянсі», — зазначив історик.
Натомість, експерт пропонує зосередитися на ініціативі прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні — отримати «гарантії, подібні до статті 5» (Article 5-like guarantees), що копіюють принципи колективної оборони НАТО.
«Ключова річ для України — це сильна армія. І також — сьогодні ця війна це чітко показала — це лідерство в технологіях. Якщо це буде, буде й допомога від союзників. Вона почала надходити після того, як українці протягом перших місяців війни довели, що вони можуть себе захистити”- запевнив Сергій Плохій.
Додає, що комбінація цих речей і має бути так званими гарантіями. Але покладатися тільки на одне чи тільки на друге було б великою помилкою.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але лише після закінчення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 23 вересня американський лідер підтримав право держави на удари по російській енергетиці у відповідь на атаки з боку країни-агресорки.
Раніше повідомлялося, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України — це фактична готовність європейських союзників застосувати силу у відповідь на можливу повторну агресію Росії після укладення мирної угоди. Він наголосив, що «Росія не матиме права вето» на визначення цих умов.