ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
325
Час на прочитання
1 хв

Якими наразі є втрати Росії через удари по НПЗ: у ГУР відповіли

Україна продовжує завдавати ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі РФ, яка дозволяє ворогу продовжувати бойові дії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Через удари безпілотників по НПЗ втрати Росії складають 27–30%. Це значний показник, який впливає на ведення війни та внутрішню ситуацію в державі-агресорці.

Про це повідомив речник ГУР МО Вадим Скібіцький.

«По суті вони розуміють, що щось відбувається. Але не розуміють природу того, що відбувається»

Українські військові вдосконалюють тактику застосування і вітчизняне озброєння. Сьогодні є можливість бити на відстань до 1 500 кілометрів, щоб уражати критичні об’єкти глибоко на території РФ.

«Найбільш критичні підприємства часто розташовані на відстані понад 500–750 кілометрів від кордону. Для ураження таких об’єктів потрібні значні засоби. У наших партнерів вони є”, — наголосив Скібіцький.

Однак, наголошує він, Україна повинна опиратися на власні сили та виробництво. Найважливішими аспектами є такі:

  • ми можемо вдосконалювати озброєння і підлаштовувати під власні потреби та діяльність;

  • нам ніхто не може заборонити використовувати власну зброю.

Нагадаємо, у Росії 20 жовтня спалахнув газопереробний завод. Відомо, що об’єкт розташований в Оренбурзі.

Очевидці охоче публікували кадри масштабної пожежі у Мережі.

Ймовірно, завод атакували невідомі БпЛА. За повідомленням Генштабу, це один із найбільших ГПЗ у Росії. Ураження значно вплине на можливість агресора забезпечувати свої війька.

Дата публікації
Кількість переглядів
325
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie