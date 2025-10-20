Якими наразі є втрати Росії через удари по НПЗ: у ГУР відповіли

Атака на Росію / © ТСН.ua

Через удари безпілотників по НПЗ втрати Росії складають 27–30%. Це значний показник, який впливає на ведення війни та внутрішню ситуацію в державі-агресорці.

Про це повідомив речник ГУР МО Вадим Скібіцький.

«По суті вони розуміють, що щось відбувається. Але не розуміють природу того, що відбувається»

Українські військові вдосконалюють тактику застосування і вітчизняне озброєння. Сьогодні є можливість бити на відстань до 1 500 кілометрів, щоб уражати критичні об’єкти глибоко на території РФ.

«Найбільш критичні підприємства часто розташовані на відстані понад 500–750 кілометрів від кордону. Для ураження таких об’єктів потрібні значні засоби. У наших партнерів вони є”, — наголосив Скібіцький.

Однак, наголошує він, Україна повинна опиратися на власні сили та виробництво. Найважливішими аспектами є такі:

ми можемо вдосконалювати озброєння і підлаштовувати під власні потреби та діяльність;

нам ніхто не може заборонити використовувати власну зброю.

Нагадаємо, у Росії 20 жовтня спалахнув газопереробний завод. Відомо, що об’єкт розташований в Оренбурзі.

Очевидці охоче публікували кадри масштабної пожежі у Мережі.

Ймовірно, завод атакували невідомі БпЛА. За повідомленням Генштабу, це один із найбільших ГПЗ у Росії. Ураження значно вплине на можливість агресора забезпечувати свої війька.