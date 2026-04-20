Який середній вік мобілізованих: нардеп шокував даними деяких в/ч

Середній вік мобілізованих значно перевищує 40 років — нардеп / © ТСН.ua

Середній вік мобілізованих у деяких навчальних центрах значно перевищує 40 років, що ускладнює виконання задач на фронті.

Про це заявив нардеп Вадим Івченко, передають «Новини.LIVE».

«В деяких навчальних центрах, я не буду казати яких, середній вік людей, повірте, навіть не сорок років. Середній навіть не сорок», — каже депутат.

Він наголосив, що старшим чоловікам важко виконувати військові завдання, коли потрібна фізична сила і здоров’я. Скажімо, «зачистити» посадку, швидко пройти на позицію, швидко щось викопати, тощо.

«Вибачте, але війна точно не для 60-літніх чоловіків. Тому що вони різні, в більшості випадків різні. І виконувати завдання потрібно різне. І проповзти потрібно там п’ять-сім кілометрів, і пройти двадцять км з відповідними сумками і так далі. І ще і стан здоров’я має бути досконалий до всіх цих речей», — зазначив Івченко.

Тому нардеп наголошує, що ТЦК мають працювати не на кількість, а на якість мобілізованих. На його думку, ТЦК повинні звертати увагу на чоловіків 25-50 років. І точно не на чоловіків 50+, а особливо тих, кому вже під 60.

