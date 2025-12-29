ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
349
2 хв

Який сюрприз готує погода на Новий рік: прогноз синоптика

Синоптик прогнозує сніг і морози по всій країні.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ялинка.

Ялинка. / © Олександр Луценко, ТСН.ua

У наступні кілька днів на території України буде зимова погода, яку зумовить формування циклонів над Східною Європою. Практично щодня спостерігатиметься випадання снігу та мокрого снігу різної інтенсивності, а також стійка температура нижче 0°С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У вівторок, 30 грудня, сніжитиме по всій території країни. Температура повітря вночі очікується в межах -3-8 °С, у Карпатському регіоні -10...-14 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1-6 °С, у південних областях та на Закарпатті - близько 0 °С.

У середу, 31 грудня, Україна перебуватиме під впливом малорухомого циклону, у більшості областей очікується невеликий сніг. Вночі температура становитиме -7-12°С, у Карпатах 16° морозу. Вдень - до -10°С. Натомість на півдні температура буде від -3°С до +2°С.

У четвер, 1 січня, у західних та північних областях місцями очікується невеликий сніг. У південно-східній частині - без істотних опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -8-13 °С. У Карпатському регіоні та на Прикарпатті опуститься до -14-19 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть -4-9°С, на півдні до 1° тепла.

У п'ятницю, 2 січня, вночі на заході, а вдень на півночі та центрі очікується сніг,а місцями - хуртовина. Температура повітря в нічний час становитиме -7-12°С, на Лівобережжі - місцями -13-17 °С. Вдень 2-7° морозу, а в південній частині та на Прикарпатті близько 0°.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомили, якою буде погода у січні 2026-го. Зазначається, що у перший місяць нового року середня місячна температура буде нижчою від норми. Щодо опадів, то в перший місяць нового року їхня кількість не буде перевищувати норму.

