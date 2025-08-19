Який відсоток молоді навряд чи повернеться до України: експерт озвучив шокувальну цифру

Біженці з України

Реклама

Близько 90% молодих людей, які опинилися за кордоном, навряд чи повернуться в Україну. Йдеться про хлопців та дівчат.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики.

Як стверджує експерт, жінки в Україні стикнуться з величезною проблемою нестачі чоловіків.

Реклама

«З ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз вони тут будуть здобувати освіту, це не буде означати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати», — сказав він.

До прикладу, зарплати в Україні та Польщі відрізняються в рази. Логічно, що люди хочуть жити забезпеченим життям.

Повернення тих, хто опинилися за кордоном, залежатиме від:

розвитку економіки

ситуації на фронті

чи буде активно змінюватися наша країна.

«Якщо в Україну будуть вкладатися кошти… Будемо сподіватися, що частина тих, хто залишився за кордоном, колись захочуть повернутися на Батьківщину», — зазначив Воскобойник.

Реклама

Раніше йшлося про те, що українські біженці у США можуть втратити легальний статус.

Вже від 15 серпня десятки тисяч українських біженців у США можуть залишитися без правового захисту. Це станеться, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не втрутиться. На жаль, виникає ризик арештів і депортації.

Близько 120 тисяч українців, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine за останні два роки, почнуть поступово втрачати гуманітарний статус. Ініціатива U4U передбачала дворічний гуманітарний пароль з можливістю подовження, якщо людина мала приватного американського спонсора.