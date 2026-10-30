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Який вигляд має 1 копійка, за яку платять 14 тисяч гривень: з’явилися фото
Розпізнати цю монету можна за великими ягодами на реверсі та за округлою верхівкою правого верхнього листка.
Українці можуть отримати великі гроші за деякі старі монети. Зокрема старі українські монети номіналом 1 копійка є справжнім магнітом для знавців. За деякі з них колекціонери готові платити великі гроші. Наприклад, за 1 копійку 1992 року різновиду 1.11 АЕ можна отримати від 8 000 до 14 000 грн.
Як пояснили фахівці ресурсу «Монеты-ягодки», таку монету можна розпізнати за низкою ознак. Зокрема:
округлою верхівкою правого верхнього листка;
великими ягодами.
Водночас фахівці звертають увагу, що в обігу найчастіше трапляється різновид 1.11АА, який нічого не коштує. Розпізнати цю монету, за їхніми словами, можна за маленькими ягодами на реверсі.
Що буде з монетами 1 і 2 грн
Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:
Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні — однієї з цих монет або двох.
«До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю… Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу», — розповів заступник голови НБУ.
Нагадаємо, Національний банк випустив нову пам’ятну срібну монету до 30-річчя гривні. У її дизайні поєднали сучасну та першу обігову одногривневі монети. Монету присвятили грошовій реформі 1996 року, яка ознаменувала введення в обіг національної валюти — гривні.