Який вигляд має 1 копійка, за яку платять 14 тисяч гривень: з’явилися фото

За 1 копійку заплатять 14 тисяч / Фото: Violity

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Українці можуть отримати великі гроші за деякі старі монети. Зокрема старі українські монети номіналом 1 копійка є справжнім магнітом для знавців. За деякі з них колекціонери готові платити великі гроші. Наприклад, за 1 копійку 1992 року різновиду 1.11 АЕ можна отримати від 8 000 до 14 000 грн.

Як пояснили фахівці ресурсу «Монеты-ягодки», таку монету можна розпізнати за низкою ознак. Зокрема:

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округлою верхівкою правого верхнього листка;

великими ягодами.

Водночас фахівці звертають увагу, що в обігу найчастіше трапляється різновид 1.11АА, який нічого не коштує. Розпізнати цю монету, за їхніми словами, можна за маленькими ягодами на реверсі.

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За таку 1 копійку заплатять великі гроші / Фото: «Монеты-ягодки»

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.

У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.

Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні — однієї з цих монет або двох.

«До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю… Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу», — розповів заступник голови НБУ.

Нагадаємо, Національний банк випустив нову пам’ятну срібну монету до 30-річчя гривні. У її дизайні поєднали сучасну та першу обігову одногривневі монети. Монету присвятили грошовій реформі 1996 року, яка ознаменувала введення в обіг національної валюти — гривні.

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