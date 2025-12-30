ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
330
1 хв

Який вигляд має Куп'янськ, зруйнований росіянами: моторошні фото

Росіяни принесли до Куп’янська лише біль, смерть та руйнування.

Катерина Сердюк
Куп'янськ

Куп'янськ

Військові показали, який вигляд сьогодні має Купʼянськ на Харківщині. Армія РФ перетворила місто на руїни та суцільне спустошення.

Кадри показла 116 ОМБр.

«Неважко подивитися яким було це місто, до приходу окупанта», — йдеться у повідомленні.

116 ОМБр один з підрозділів, які гідно захищають місто.

“Росія нищить, а ми захищаємо своє — свою землю, своїх людей та своє майбутнє”, — наголошують бійці.

Раныше ми повыдомляли про ситуацію довкола Куп’янська Харківської області.

«На даний момент кожного дня здійснюється утилізація певної кількості [російських окупантів], які забились по закутках і нічого вже не можуть зробити, окрім як здатися в полон або самоліквідуватися», — зазначив військовий.

330
