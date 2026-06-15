Який вигляд має Лавра після обстрілу РФ: всі фото та відео пошкоджень

Наслідки атаки на Лавру 15 червня / © Володимир Зеленський

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Росія завдала масованого удару по Києву у ніч проти 15 червня. Під ударом опинився один із найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

Як зараз виглядає святина після терору росіян, як реагує світ та яку відплату обіцяє українська влада — читайте та дивіться фото і відео в матеріалі ТСН.ua.

Додамо, що Успенський собор Києво-Печерської лаври є однією з головних архітектурних пам’яток України та входить до комплексу Лаври, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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У МЗС наголосили, що Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство.

Яких пошкоджень зазнала Лавра і що там зараз відбувається (фото)

Про влучання та пожежу Кличко повідомив близько 2-ї години ночі. Влада повіомила про пряме влучання.

Гендиректор національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максим Остапенко в ефірі «Сніданку з 1+1» повідомив, що внаслідок обстрілу об’єкта пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

За його словами, найбільше постраждав Успенський собор, Росія влучила прямо в Степанівський приділ. Вся верхня частина собора палала, існував ризик обрушення і подальше згоряння.

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За даними рятувальників, пожежа даху Успенського Собору виникла на площі близько 800 кв. м. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 кв. м.

Окрім Успенського собору, постраждала башта Кушника. Російський «Шахед» пошкодив верхню частину відреставрованої башти, а влетів в приміщення Мистецького арсеналу. Через атаку є достатньо сильні пошкодження іконостасу, розписів і фресок.

© фото з соцмереж

© із соцмереж

© фото з соцмереж

© Associated Press

© Associated Press

© ДСНС

© Андрій Сибіга

© ДСНС

Реакція Епіфанія на удар святині

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно прокоментував російську атаку на Києво-Печерську лавру. Він назвав дії РФ злочином проти християнства та людяності.

«Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України припинився?» — написав Епіфаній на платформі X та закликав молитися за порятунок святині.

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Зеленський відвідав Лавру (відео)

Після атаки по комплексу Києво-Печерської лаври вранці президент Володимир Зеленський відвідав святину, аби побачити наслідки російського терору. Після побаченого глава держави анонсував відповідь країні-агресорці.

Журналісти його запитали про те, що б він сказав президента Росії Володимиру Путіну після атаки на Україну в ніч проти 15 червня.

«А ми ще скажемо. Ви побачите», — лаконічно відповів глава держави.

Символічно, що під час гасіння пожежі в Києво-Печерській лаврі з’явилась веселка. Святині цього року виповнюється 975 років від першої згадки. Нині територію закрито для відвідин.

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© Офіс президента України

Цинічна реакція Росії

Росія у своєму дусі прокоментувала комбіновану атаку по Україні, а удар по Лаврі назвала «відповіддю на теракти» Києва.

Міністерство оборони країни-агресорки вранці 15 червня опублікували цинічну заяву, в якій заявили, що цей обстріл нібито став «відповіддю на терористичні акти» з боку України. Про які саме «теракти» йдеться, там не уточнили.

Згідно з офіційним повідомленням російської сторони, удару нібито було завдано «високоточною зброєю» великої дальності по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Харкові та Дніпрі, а також по «військових аеродромах і територіальних центрах комплектування».

«Цілі удару досягнуто, всі призначені об’єкти вражені», — цинічно написали у Міноборони РФ.

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© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

© Управління ДСНС Києва

Чому Росія атакувала Лавру

Український журналіст, історик Вахтанг Кіпіані вважає, що Росія завдала удару по Лаврі, аби «помститися за бажання» українців не бути росіянинами.

Також він навів цікавий факт. За його інформацією, декілька днів тому УПЦ Московського патріархату примусово покинули один із комплексів монастиря — Дальні печери. Чи це пов’язано із тим, що священники російської церки могли знати про майбутню атаку святині — невідомо.

«Удар по Лаврі не просто так, думаю. Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами», — написав він.

Україна обіцяє відповідь за удар

Українська влада обіцяє відплату за атаку на монастир. Володимир Зеленський назвав це «одним із найбільших російських злочинів проти християнської культури».

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«Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор — церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури», — сказав Зеленський.

Тим часом голова Офісу президента Кирило Буданов вважає, що удар по Лаврі — це ще один доказ, що війна Росії має «геноцидний характер» проти України. Він запевнив, що вона «заплатить за злочини».

Політик нагадав, що Успенський собор був зруйнований під час Другої світової війни, а тепер російська армія його нищить.

«Цілеспрямований удар по Лаврі — це злочин проти християнської віри та усього світового православ’я. Підла сутність росії — у тактиці випаленої землі, яку окупант постійно відтворює. Під час Другої світової чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила святиню», — сказав він.

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В ОП пояснили, що окупаційна армія атакує Україну, зокрема святині, через «безпорадність й убогість, які прогресують у кремлівських коридорах».

«Ми все відбудуємо та змусимо агресора заплатити за злочини», — пообіцяв він.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Як ЄС та Китай відреагували на удар

У Європейському Союзі шоковані ударом Путіна по Україні та, зокрема по святині. Єврокомісарка з питань розширення Марти Кос вважає, що атака 15 червня є невипадково. Вона збіглася з початком відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

«Час нападу Росії говорить про все. У день, коли Україна відкриває свій перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову показує, чого боїться найбільше. Демократична Україна, міцно закріплена в Європі», — зазначила єврокомісарка.

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Також на обстріл Росії досить швидко відреагували у Китаї. Пекін вкотре закликав Росію та Україну до переговорів, не звинувативши Путіна у відповідальності. Так, Китай вкотре уникнув прямої оцінки дій Росії у війні проти України.

«У питанні „української кризи“ позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою. Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту», — заявив речник МЗС Китаю, повторивши наративи Росії, що це «українська криза», а не війна Росії.

А у Франції атаку по Лаврі порівняли як із ударом по Нотр-Даму. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що руйнування одного з головних символів української духовної спадщини можна порівняти з ударом по Нотр-Даму в Парижі або базиліці Сен-Дені.

«Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним», — сказав очільник МЗС Франції.

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В Естонії назвали дії Росії «варварством». Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявила, що РФ «любить показувати себе як охоронця християнської цивілізації», але знову «продемонструвала своє варварство». А литовський президент Гітанас Науседа написав, що для Москви «немає нічого священного», і закликав посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну.

«У нападах Росії на Києво-Печерську лавру, одну з найсвятіших православних святилищ, ми бачимо божевільну зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія називає своєю», — написав Науседа.



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