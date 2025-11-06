ТСН у соціальних мережах

Яскраво палають локомотиви: повстанці "Свободи Росії" вдарили по логістиці всередині держави-агресорки

Внаслідок операції повстанців знищена система управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів.

Повстанці «Свободи Росії» відпрацювали по логістичній інфраструктурі противника. Уражені локомотиви, боєприпаси й техніка в ході бойових дій проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як відомо, повстанці «Свободи Росії» активно діють від початку повномасштабної війни. Наразі вони є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ.

«Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі показали кадри ураження бази зберігання, комплектування та запуску «Шахедів» у Донецьку. Це спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБР СБС «Птахи Мадяра». Її готували кілька місяців, а вночі 6 листопада було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України.

