"Ясний хлопчик": історія 22-річної Анастасії та її 3-річного сина, яких вбив "Іскандер" у Харкові

Росія обірвала життя молодої сім’ї, що повернулася з Польщі до Харкова.

Удар по Харкову: під завалами загинула 22-річна жителька Кривого Рогу та її 3-річний син

Удар по Харкову: під завалами загинула 22-річна жителька Кривого Рогу та її 3-річний син / © Управління ДСНС у Харківській області

Внаслідок удару «Іскандерами» по Харкову 2 сісня загинула 22-річна мама і 3-річний хлопчик.

Детальніше про жертв атаки пише місцеве видання «Медіапорт».

За інформацією видання, внаслідок російської атаки загинули 22-річна Анастасія Пархоменко та її трирічний син Максим. Вони родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області, на початку повномасштабної війни виїхали до Польщі, але повернулися в Україну й оселилися у Харкові.

«Вони виїхали до Польщі, щоб ні вона, ні дитинка не страждали. Там вона познайомилася з хлопцем Тимофієм. Вони там познайомилися і поїхали в Харків. Він харків’янин. Вони приїхали [в Харків] у вересні, вона пройшла стажування і два місяці відпрацювала. У неї була комп’ютерна робота», — розповідає бабуся Анастасії.

За словами пані Тетяни, син Анастасії Максим у Харкові ходив до волонтерського садочку. Востаннє бабуся бачила його перед від’їздом родини др Польщі.

«Вона така світла була, така правильна. Максим — ясний хлопчик. Вона його так любила, у 19 років народила, дуже сильно опікувалася. Вони жили у квартирі бабусі Тимофія», — зазначає вона.

Вітчим хлопчика — Тимофій вижив, бо на момент удару його не було у квартирі.

Нагадаємо, що 2 січня у Харкові дві російські ракети «Іскандер» вщент зруйнували торговельно-офісну будівлю та обвалили під’їзд житлової чотириповерхівки.

Унаслідок удару загинув трирічний Максим і його мама. Серед постраждалих — 6-місячна дитина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Балістика просто в багатоповерхівку! Жахіття в Харкові просто зараз!

