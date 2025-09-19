"Яйця по 17 грн" для ЗСУ: НАБУ та САП розкрили матеріали слідства про розкрадання у Міноборони

НАБУ та САП завершили розслідування у справі про «яйця по 17 грн» для ЗСУ / © НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили матеріали справи про розкрадання понад 733 мільйони гривень, а також замах на розтрату 788 мільйонів гривень на закупівлях продуктів харчування для Збройних Сил України. Розслідування цієї справи, відомої як скандал із «яйцями по 17 грн», нарешті завершено.

Про це пише Центр протидії корупції.

Схема розкрадання та її фігуранти

Слідство встановило, що 2022–2023 років постачання продуктів для ЗСУ відбувалося через так звані продуктові комплекти. Ціна цих комплектів визначалася як середня вартість усіх товарів з каталогу, що дозволяло постачальникам маніпулювати цінами. Вони завищували ціни на популярні продукти, наприклад, яйця, і занижували на ті, що майже не використовуються.

Серед підозрюваних у справі — колишній керівник департаменту Міністерства оборони Богдан Хмельницький та власниця компаній-постачальників Тетяна Глиняна. За даними слідства, у період від серпня до грудня 2022 року дві компанії, що належать Глиняній, незаконно отримали понад 733 мільйони гривень. Хмельницький, зі свого боку, сприяв вчиненню злочину, оскільки «не помічав цінових аномалій» під час підписання договорів.

Роль журналістів та «яйця в кілограмах»

Журналістські розслідування зіграли вирішальну роль у викритті цієї корупційної схеми. Зокрема, розслідування Юрія Ніколова у «Дзеркалі тижня», в якому йшлося про закупівлю яєць за ціною 17 гривень, спричинило значний резонанс. НАБУ оприлюднило матеріали прослуховування, з яких чутно, як фігуранти у паніці обговорюють, що після публікації будуть змушені знижувати ціни.

«Багато хто не вірив у реальність схеми та переконував Ніколова, «Дзеркало тижня» та ЦПК, що начебто жодної схеми немає, цитуючи зокрема аргументи ексміністра оборони Резнікова про «яйця в кілограмах», — зазначає Центр протидії корупції.

Проте матеріали НАБУ повністю спростовують ці аргументи, доводячи, що злочинна схема з розкраданням державних коштів дійсно існувала.

Нагадаємо, на «схемі з яйцями» Тетяна Глиняна «озолотилася» і стала власницею елітної нерухомості в Хорватії. Лише у місті Спліт підприємиці належать щонайменше три готелі.