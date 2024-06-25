Ідеальна тактика: ЗСУ про потужний удар по військовому полігоні в Єйську

Удар ЗСУ по об'єктах військового полігону в російському Єйську - це "ідеальна тактика" ведення війни.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Це той випадок, коли замість того, щоб відбивати стріли, які вже летять, - ви вбиваєте безпосередньо лучника. Це завжди ефективніше, звісно. Направду, це така ідеальна тактика застосування - знищити до того, як ворог застосує", - наголосив він.

Сили оборони знищили в Єйську доволі якісне озброєння РФ, зауважив Плетенчук. Адже був вражений не просто склад з безпілотниками, а й навчальний центр, де готували майбутніх операторів БпЛА.

"Через це вони матимуть деякі складнощі з особовим складом. Так, звісно, вони компенсують і втрати цих дронів і людей вони теж компенсують, це розхідний матеріал для росіян. Але цей кейс є дуже показовим", - зауважив Плетенчук.

Нагадаємо, вночі проти 21 червня РФ сколихнули потужні вибухи. Дрони атакували одразу три райони у Краснодарському краї РФ: Темрюкський, Єйський та Сіверський. Зокрема, після нічної атаки на аеродром біля Єйська було зафіксовано кілька вогнищ пожежі.

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