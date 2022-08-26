Ідеальний фарш для котлет: в жодному разі не кладіть два інгредієнти

Котлети - популярна страва серед українців. І все ж далеко не завжди вона вдається смачною та соковитою. В чому ж справа? Найчастіше - в додаванні зайвих інгредієнтів. Яким повинен бути ідеальний фарш для котлет - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви хочете приготувати дуже смачні, поживні та соковиті домашні котлети, які точно сподобаються всім, варто просто не додавати до фаршу два інгредієнти. Які саме?

Молоко

Багато хто вважає, що додавання до фаршу для котлет цього продукту може значно покращити смак майбутньої страви. Але це зовсім не так.

Насправді, котлети з фаршу, до якого додали молоко, виходять менш апетитними. А все тому, що в такій страві поєднуються два різні види білків - м'ясний і молочний. Котлети зазвичай втрачають свій м'ясний смак і стають надто жорсткими.

Тому краще відмовитися від використання молока, коли ви готуєте фарш для котлет. А батон замість нього краще замочити у звичайній воді. А щоб покращити смакові якості котлет, краще замінити молоко вершковим маслом.

Яйця

Ще один продукт, який краще не додавати до фаршу для котлет.

Причина, чому додавали яйця, доволі проста. Раніше, коли м'ясо було в дефіциті, туди додавали хліб - щоб фаршу було більше. А щоб котлети не розпадалися, додавали для скріплення яйця. Якщо ж у фарш ви не додаєте хліб, то і яйця там зайві. Адже яєчний компонент зробить котлети "гумовими" і не такими соковитими.