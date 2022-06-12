"Ідеальний план": окупанти обговорюють, як зручніше кинути гранату, щоб отримати поранення і поїхати додому

"Ідеальний план": окупанти обговорюють, як зручніше кинути гранату, щоб отримати поранення і поїхати додому

Російські окупанти мріють отримати поранення і гроші за них та поїхати додому.

Загарбники обговорюють, як так кинути гранату, щоб отримати неважкі поранення, повернутися до Росії і отримати виплати за них.

Про ице свідчать перехоплення ГУР Міноборони телефонної розмови двох окупантів.

За їхніми словами, єдиний спосіб вибратися до Росії - стати "300-тими"., але існує проблема – госпіталі відмовляються приймати окупантів на лікування та видавати "лікарняні".

Окупанти розмірковують, як вдало жбурнути гранату, щоб поранення виглядали як бойові.

"Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотилось". Плитами обкластись щоб кінцівки стирчали. В**ти її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)", - говорить один із окупантів.

Співрозмовники доходять до висновку, що саме цей план – ідеальний.

Нагадаємо, що росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатися додому. Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.

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