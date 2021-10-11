"Ідеальний злочин": у Дніпрі дві жінки поцупили гарбуз з дитячого свята

Жінок зняла камера спостереження.

У Дніпрі дві жінки з дитячого свята вкрали гарбуз. Жінки намагались непомітно поцупити гарбуз, проте їх зафіксувала камера спостереження.

Про це у Facebook повідомила директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Дар’я Біла.

На відео видно, як дві жінки приходять на дитяче свято та кладуть гарбуз собі в сумку. Посадовиця в Мережі опублікувала відео, пожартувавши, що це "ідеальний злочин".

"Від творців вкраденого каміння з Прибережного, газону зі Слобожанського, тротуарних плиток, люків та парканів - викрадення гарбуза з дитячого однойменного свята", - написала Дар’я Біла.

У коментарях зазначають, що гарбуз коштує всього 10 гривень за кілограм і в тому, щоб красти його з дитячого свята немає логіки.

Нагадаємо, у Кропивницькому влаштували битву гарбузів.

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