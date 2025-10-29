- Дата публікації
Ідеальний осінній день: якою буде погода 30 жовтня в Україні
Жовтень добігає кінця, і останній день цього місяця в Україні буде теплим.
Завтра, 30 жовтня, очікується ідеальний осінній синоптичний день. Опадів не прогнозується.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода 30 жовтня
Впродовж дня температура повітря становитиме +12+16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів.
Свіжіше лише на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень +10+13 градусів, що також комфортно.
Дощі — вночі на сході, завтра ввечері зʼявляться у західних областях.
«Але вдень скрізь красивенна погода — без опадів і тепло», — йдеться у повідомленні.
У Києві 30-го жовтня дощів не передбачається, протягом дня повітря прогріється до +14 градусів.
