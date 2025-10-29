Ідеальний осінній день: якою буде погода 30 жовтня в Україні

Осінь, погода / © Pixabay

Завтра, 30 жовтня, очікується ідеальний осінній синоптичний день. Опадів не прогнозується.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде погода 30 жовтня

Впродовж дня температура повітря становитиме +12+16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів.

Свіжіше лише на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень +10+13 градусів, що також комфортно.

Дощі — вночі на сході, завтра ввечері зʼявляться у західних областях.

«Але вдень скрізь красивенна погода — без опадів і тепло», — йдеться у повідомленні.

У Києві 30-го жовтня дощів не передбачається, протягом дня повітря прогріється до +14 градусів.

Так, у середу, 29 жовтня, в Україні очікувалася мінлива хмарність із періодичними дощами.

Що ж до температури повітря, то вночі вона становитиме +2…+7°C, удень — +8…+13°C. На Закарпатті та в південних регіонах — тепліше, до +16°.