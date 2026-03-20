Ідентифікація пенсіонерів: як пройти маломобільній особі

Пенсіонери, які через стан здоров’я не можуть відвідати відділення Пенсійного фонду, мають можливість пройти фізичну ідентифікацію за місцем проживання. Така послуга доступна для маломобільних громадян, людей з інвалідністю та осіб, які потребують стороннього догляду.

У ПФУ пояснили, що спеціалісти Фонду можуть здійснювати виїзні прийоми за місцем проживання/перебування маломобільних громадян.

Зокрема, за місцем проживання чи перебування людини (житло, заклади охорони здоров’я, соціального захисту) здыйснюються виїзні прийоми осіб з інвалідністю, громадян літнього віку або тих, хто потребує стороннього догляду.

Виїзні прийоми відбуваються за зверненнями до органу Фонду таких осіб, їхніх представників або родичів, а також представників органів влади, закладів охорони здоров’я, соціального захисту тощо.

«Про дату та час проведення виїзного прийому та перелік документів, необхідних для отримання послуги, фахівець органу Фонду повідомляє особу, яка подала відповідне звернення, в обраний нею спосіб, зокрема телефоном», — додали у ПФУ.

Пенсії в Україні — останні новини

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саме розроблення нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок» — зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати, які здійснюватимуться без обмеження терміну, тобто пожиттєво.