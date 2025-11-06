Оформити ідентифікаційний код для дитини може будь-хто з її батьків / © ТСН

Ідентифікаційний код (ІПН або РНОКПП — реєстраційний номер облікової картки платника податків) необхідний дитині для більшості офіційних процедур: від відкриття банківського рахунку до подання документів на стипендії. Цей код потрібно замовити окремо за зверненням одного з батьків.

Для того, щоб отримати ідентифікаційний код для дитини, громадянам України необхідно звернутися до контролюючого органу ДПС за своєю податковою адресою чи місцем проживання. Люди, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання в Україні, можуть звернутися до будь-якого контролюючого органу.

Подати документи можна і в електронній формі. Для цього необхідно надати фіскальному органу облікову картку фізичної особи (картку платника податків за формою № 1ДР) за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи. Зробити це можна через Електронний кабінет або через офіційний вебпортал ДПС.

Які документи необхідні:

Заява з документом, що посвідчує особу. Він має містити ПІБ, дату та місце народження неповнолітньої особи, для якої буде видано ідентифікаційний код

Паспорти батьків або одного з батьків чи усиновителя, опікуна, піклувальника.

Свідоцтво про народження дитини.

Облікові картки за формою №1ДР подаються одним із батьків, якщо дитині не виповнилося 14 років, за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків.

Ідентифікаційний код видається протягом трьох робочих днів від дня звернення.

