"Ідея актуальна, але зараз найперша задача - це вижити": міністр фінансів про економічне бронювання

У Міністерстві фінансів навіть не беруться припускати, коли в Україні запрацює економічне бронювання.

У Міністерстві фінансів прокоментували ідею запровадження економічного бронювання для бізнесу. Там заявили, що "ідея залишається актуальною, але зараз найперше завдання - це вижити".

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ця ідея залишається актуальною. Але зараз найперша задача – вижити. Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну. І тільки потім можна буде говорити про всі інші речі, зокрема й про економічне бронювання. На якому етапі це станеться – поки що я не готовий сказати", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли народні депутати можуть ухвалити рішення про запровадження в Україні економічного бронювання.

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