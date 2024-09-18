Ідея будівництва Керченського мосту належить Україні: останній посол в РФ шокував заявою

За словами дипломата, зрештою, українським фахівцям вистачило розуму відмовитися від цього проєкту.
Ідея будівництва Керченського мосту належить саме українській стороні. Проєкт обговорювався за часів "пізнього Ющенка – раннього Януковича".
Про це розповів український дипломат, останній посол України у Росії Володимир Єльченко в інтерв’ю для LIGA.net.
"Мало хто про це згадує. Хай це зараз смішно прозвучить, але ідея будівництва Керченського мосту належить українській стороні. Якраз під час "пізнього Ющенка – раннього Януковича" ця ідея почала якщо не втілюватися в життя, то був створений проєкт якимсь російським інститутом. Але вистачило розуму українським фахівцям, перш за все у Міністерстві транспорту", – каже дипломат.
За його словами, Мінтранс Україна категорично відмовився від реалізації цього проєкту.
"Я не кажу, що ми допомогли росіянами збудувати цей міст. Але уявіть, наскільки була інша ситуація і наскільки ми по-іншому дивилися на співпрацю з РФ. Певною мірою, це був вплив Януковича", – зазначив Єльченко.
Раніше у ЗСУ розповіли, коли Кримський міст почне сипатися.
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