Ідея будівництва Керченського мосту належить Україні: останній посол в РФ шокував заявою

За словами дипломата, зрештою, українським фахівцям вистачило розуму відмовитися від цього проєкту.

Ідея будівництва Керченського мосту належить саме українській стороні. Проєкт обговорювався за часів "пізнього Ющенка – раннього Януковича".

Про це розповів український дипломат, останній посол України у Росії Володимир Єльченко в інтерв’ю для LIGA.net.

"Мало хто про це згадує. Хай це зараз смішно прозвучить, але ідея будівництва Керченського мосту належить українській стороні. Якраз під час "пізнього Ющенка – раннього Януковича" ця ідея почала якщо не втілюватися в життя, то був створений проєкт якимсь російським інститутом. Але вистачило розуму українським фахівцям, перш за все у Міністерстві транспорту", – каже дипломат.

За його словами, Мінтранс Україна категорично відмовився від реалізації цього проєкту.

"Я не кажу, що ми допомогли росіянами збудувати цей міст. Але уявіть, наскільки була інша ситуація і наскільки ми по-іншому дивилися на співпрацю з РФ. Певною мірою, це був вплив Януковича", – зазначив Єльченко.

Раніше у ЗСУ розповіли, коли Кримський міст почне сипатися.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.