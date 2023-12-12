"Іди за дроном": подружжя дивом вижило під час розстрілу армією Путіна, їх врятували бійці ГУР

У Харківській області заочно засудили російського окупанта, який навмисно розстріляв цивільне подружжя. Український суд присудив йому 15 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Красноградського районного суду Харківської області.

Що відомо про окупанта, який вчинив військовий злочин

Правоохоронці ідентифікували російського загарбника, який причетний до розстрілу подружжя у Харківській області. Про нього відомо, що це - уродженець Москви з вищою освітою, одружений. Окупант є старшим лейтенантом, командиром 1 мотострілецької роти 1 мотострілецького батальйону БТГр 15 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Західного ВО.

Що накоїв росіянин

За даними суду, російський окупант 23 червня 2022 року віддав наказ розстріляти цивільний автомобіль Mazda, який рухався автошляхом Р-79, на перехресті населених пунктів Велика Комишуваха-Грушеваха-Барвінкове зі сторони населеного пункту Грушеваха Харківської області.

На момент обстрілу у авто перебували чоловік та його дружина. Під час обстрілу потерпілий отримав тяжке поранення, жінці вдалось втекти від росіян, які стріляли їй у спину.

Що розповіли потерпілі

На суді потерпілий розповів, що вони з дружиною мешкали у Бахмуті Донецької області, проте через війну переїхали до Києва. У червні 2022 року вони їхали до міста, щоб евакуювати звідти батьків чоловіка, проте потрапили під обстріл.

"Після перших вибухів вони покинули автомобіль і побігли в укриття. Поруч була зупинка громадського транспорту, де вони були кілька хвилин. Потім вони вирішили повернутися до автомобіля, щоб забрати хоча б якісь речі, а саме документи, мобільні телефони, тощо. Для цього вони сіли в автомобіль і почали збирати речі, однак як тільки він відчинив двері авто і вийшов з нього, то відбувся черговий вибух і йому влучило в голову, що було далі, він не пам`ятає, оскільки знепритомнів. Через деякий час пішов дощ і коли він змерз, то прийшов до тями, а коли оглянувся, то зрозумів, що він в кюветі біля траси і згадав, що вони потрапили під обстріл", - йдеться у матеріалах справи.

Чоловік додав, що тоді він побачив, що його автомобіль розстріляли, а він сам був поранений. Проте щоб зігрітись, він заліз до багажника авто та три дні там пролежав.

Зрештою чоловік вибрався з авто вирішив повернутись звідти, звідки він приїхав. Орієнтовно через 6 кілометрів його зустріли воїни ЗСУ, яким він про все розповів. Після цього чоловіка госпіталізували.

Його дружина додала, що після обстрілу автомобіля, вона побачила, що її чоловік без свідомості. Вона намагалась йому допомогти, перев'язавши рани. Згодом над нею почав кружляти квадрокоптер, на якому була записка: "Іди за мною". Проте вона почала показувати, що її чоловік поранений, зрештою жінка вирішила йти, щоб попросити про допомогу. Коли вона йшла, то чула, як їй у спину стріляли росіяни. Вона дійшла до позицій захисників України. Тоді військові їй повідомили, що не можуть евакуювати її чоловіка, оскільки почався бій. Через кілька днів вона дізналась, що її чоловік вижив.

Боєць ГУР розповів, як вдалось врятувати подружжя

Боєць ГУР на суді повідомив, що перебував на позиціях біля селища Барвінкове на Харківщині. 23 червня 2022 року вони отримали повідомлення, що автомобіль Mazda минув їхні позиції та рухається у бік окупованих територій, а тому військові підняли у повітря дрон, щоб простежити за ним.

Вони побачили, як росіяни обстріляли цивільний автомобіль та двох людей, один з яких був поранений. Бійці ГУР вирішили врятувати жінку від обстрілів та вивести її у безпечне місце.

"Підлетівши коптером до неї ближче, вони намагались вказати їй шлях, для того щоб відвести її з лінії вогню, але вона вказувала їм на те, що її чоловіка треба врятувати, все це відбувалось приблизно 20 хвилин. Після чого вони вирішили почепити на квадрокоптер фрагмент паперу на якому було написано "іди за мною" і направили його до неї, щоб вона побачила напис. Але вона знову почала вказувати на чоловіка для того, щоб його врятувати, також вони подавали їй знак, що коли буде можливість, то врятують її чоловіка. Після чого хвилин через 10 вона почала слідувати за квадрокоптером в напрямку позицій ЗСУ", - йдеться у свідченні бійця ГУР на суді.

Військовий також додав, що дрон зафільмував, як троє окупантів після обстрілу автомобіля рушили у бік потерпілих, вимагаючи, щоб жінка повернулась. Коли вона їх не почула - то почали стріляти у спину. Далі вони підійшли до пораненого чоловіка та скинули його у рів. Через 2-3 доби на українські позиції прийшов потерпілий, який пояснив, що його поранили під час обстрілу авто, тоді чоловіка госпіталізували.

Свідчення бійця ГУР / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Суд визнав командира окупантів, які вчинили військовий злочин, винним за ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.438 КК України. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Також злочинець повинен сплатити потерпілому 20 млн 183 тис. грн та 10 млн грн потерпілій жінці. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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