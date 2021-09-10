"Іди звідси на х*р": у Запоріжжі маршрутник облаяв пенсіонера і щосили гепнув дверима по голові (відео)

Маршрутник розлютився на дідуся, який намагався зайти до салону із тачкою.

У Запоріжжі маршрутник ледве не пришиб дверима літнього чоловіка, який намагався потрапити до салона маршрутки із тачкою. Водій рознервувався, облаяв пенсіонера, а на довершення щосили гепнув його дверима.

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Відео конфлікту у маршрутці виклали у телеграм-каналі "Запорожье ХЗП".

У Запоріжжі у маршрутному таксі №85 стався конфлікт між літнім пасажиром та водієм. На кадрах видно, як маршрутник обклав пенсіонера лайкою, а потім навмисно вдарив його дверима через те, що той намагався потрапити до салону із тачкою. Удар прийшовся пенсіонерові у голову.

"Конч*ний.. іди звідси на х*р, задовбав", - висловився на адресу дідуся кермувальник.

Дідусь не втримався на ногах і упав.

Дії водія обурили пасажирів. Якась жінка стала поперед маршрутки, щоб заблокувати водієві подальший рух, інші кинулися надавати допомогу дідусеві, а хтось викликав на місце поліцію. Побачене шокувало дітей, які перебували на зупинці. В них сталася справжня істерика.

Відомо, що постраждалому дідусеві 82 роки.

На місце прибули правоохоронці і розбиралися у ситуації, що склалася.

У Запоріжжі водій маршрутки вдарив пенсіонера по голові дверима

Нагадаємо, що у Рівненському районі 26-річний чоловік вдарив 56-річного рівнянина - водія маршрутного таксі, через те, що той не зупинився там, де просила його матір. Від удару чоловік впав на землю і отримав важку травму голови.

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