"Ідіотам не треба нас лякати": Медвєдєв пригрозив гіперзвуковими ракетами Заходу

Він пригрозив Заходу гіперзвуковими ракетами та заявив, що Росія обрала свій шлях і вороття немає.

Черговий нетверезий опус Медведєв опублікував на своєму телеграм-каналі.

"Референдуми відбудуться, а донбаські республіки та інші території будуть прийняті до Росії.

Захист усіх територій, що приєдналися, буде суттєво посилений Збройними силами Росії.

Росія оголосила, що для такого захисту можуть бути використані не лише мобілізаційні можливості, а й будь-яка російська зброя, включаючи стратегічну ядерну та зброю на нових засадах.

Тому різним відставним ідіотам із генеральськими лампасами не треба лякати нас розмовами про удар НАТО по Криму. Гіперзвук гарантовано здатний досягти цілей у Європі та США набагато швидше", - написав він.

Медведєв також додав, що громадянам країн, які входять до НАТО потрібно зрозуміти, що Росія обрала свій шлях, і дороги назад немає.

Нагадаємо, що Медвєдєв пригрозив використанням "усіх методів самозахисту" після "референдумів" на окупованих територіях України.

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