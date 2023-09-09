Ідіотизм окупантів у дії: у Маріуполі світлофори встановили за стовпами

У Маріуполі окупанти встановили "секретні" світлофори.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

"У тимчасово окупованому місті майже немає світлофорів. Але навіть ті одиничні, що є - встановлені максимально безглуздо. Водіям їх просто не видно за стовпами. Ідіотизм окупантів у дії", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські війська перетворили життя людей у Маріуполі на пекло. Так, маріупольці змушені мешкати в аварійних квартирах без світла, води та газу. Вони просто непридатні до життя.

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