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Ідіотизм окупантів у дії: у Маріуполі світлофори встановили за стовпами

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Ідіотизм окупантів у дії: у Маріуполі світлофори встановили за стовпами

Світлофори за стовпами у Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Водіям просто не видно світлофорів за стовпами.

У Маріуполі окупанти встановили "секретні" світлофори.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

"У тимчасово окупованому місті майже немає світлофорів. Але навіть ті одиничні, що є - встановлені максимально безглуздо. Водіям їх просто не видно за стовпами. Ідіотизм окупантів у дії", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські війська перетворили життя людей у Маріуполі на пекло. Так, маріупольці змушені мешкати в аварійних квартирах без світла, води та газу. Вони просто непридатні до життя.

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Дата публікації
Перегляди
1531
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