"Ідіть додому! Горілки немає": у Харкові під генконсульство Росії принесли похоронний вінок (фото)

"Ідіть додому! Горілки немає": у Харкові під генконсульство Росії принесли похоронний вінок (фото)

Активісти зазначають, що це такий "прощальний подарунок".

У Харкові до приміщення генерального консульства Росії принесли похоронний вінок із написом: "Ідіть додому! Горілки немає".

Про це повідомляє "Суспільне".

Вінок до генерального консульства Росії приніс активіст із громадської організації "Світанок".

Суспільне

"Це просто прощальний подарунок нашим "хорошим друзям" з російського консульства, яке вже ми кілька разів вимагали закрити. Сподіваюсь, дипломатичні стосунки будуть розірвані до нашої перемоги. Це ініціатива одного з наших активістів щодо всього цього і ми, звісно, його в цьому підтримали", — сказав очільник організації Вадим Поздняков.

Як зазначається, дипустанову охороняє поліція. На території її і досі висить прапор Росії.

Суспільне

Нагадаємо, Росія почала вивозити своїх дипломатів із посольства у Києві. Вони пакують валізи та сідають в авто.