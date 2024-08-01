"Ідіть самі воюйте": поранений військовий розповів про свою службу в ТЦК

Працівник ТЦК розповів про різне ставлення людей. Зокрема, повідомив, що "можна бути посланим за день разів 10".

Службовець роти охорони Полтавського міського ТЦК та СП Олександр Мацько розповів про особливості роботи на посаді військкома та про ставлення людей до працівників центрів комплектування.

Про це військовий розповів в інтерв’ю "Суспільному".

Мацько служить у війську майже 10 років. У квітні 2022 року він отримав мінно-вибухове поранення, яке розбило неможливим подальшу службу на фронті. Тож зараз Мацько служить у роті охорони Полтавського міського ТЦК.

Військовий розповів, що отримав поранення, підірвавшись на протитанковій магнітній міні, коли їхав звичайним пікапом.

"52 осколки в нозі, другу ногу трішки мені обсмалило. Дві пересадки шкіри. Дві операції робили. Я отримав інвалідність і мене з десантно-штурмової бригади "списали" як непридатного до несення служби у штурмових підрозділах", – розповів Мацько.

Після року лікування та відновлення він розпочав службу у Полтавському ТЦК.

"Відношення досить різне. Деякі з розумінням ставляться, деякі негативно, деякі агресивно. Можна бути посланим за день ну разів 10", – поділився військовий.

"Підходиш до людини: "Добрий день. Чи перебуваєте ви на військовому обліку?" І людина починає панікувати, кіпішувати: "А? Що? ТЦК? Ідіть самі воюйте!". Тебе оточує людей 20, цих бабусь, дідусів, які тебе ледве не ціпками б’ють. "Куди ви хлопчика забираєте?" – розповів Мацько.

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Він зізнався, що морально дуже важко, особливо коли запитують: "Чому ти не там?"

"Дуже образливо, коли ти підходиш до людини... вона військова, просто приїхала у відпустку свою з "нуля". І він тобі каже: "А ти не хочеш зі мною поїхать в Бахмут?.. А де ти був, коли я був в Бахмуті, в Кліщіївці чи ще де там?". Говорю: "А де ти був, коли я був під Ізюмом?.. У нас всі в ТЦК, 100 відсотків – солдатський, сержантський склад – були на "нулі" і потрапили в ТЦК або після поранень, або після полону", – розповів військовий.

Він також порадив українцям не ховатися від ТЦК, адже це може вплинути на хід подальшої служби.

"Якщо ти любиш Україну, то не потрібно ніяких заохочень. Береш і їдеш. Як я – зібрав речі і без військкомату, без нічого поїхав добровольцем у Маріуполь", – сказав Мацько.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру чоловікам, які у липні у Ворохті на Прикарпатті побили працівника ТЦК. Він отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші.

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