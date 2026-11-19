Збитий дрон біля МЗС / © МЗС

Реклама

Уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України в Києві під час чергової атаки РФ на столицю. Українські дипломати планують передати їх до музейної колекції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у дописі в соцмережах, оприлюдненому на сторінках МЗС України.

Реклама

За словами очільника дипломатичного відомства, уламки російського дрона стали наслідком атаки на Київ.

Реклама

«Унаслідок атаки російських дронів на Київ уламки впали на територію МЗС України. Ми передамо їх до нашого музею», — написав Сибіга.

© МЗС

Міністр також звернувся до російських військових і причетних до атак на Україну, використавши різке формулювання, яке відсилає до відомої відповіді українських захисників на вимогу російського корабля здатися.

«А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки», — заявив глава МЗС.

© МЗС

Він наголосив, що російський терор не змусить українських дипломатів відмовитися від своєї роботи та позиції.

Реклама

«Вам ніколи не залякати українську дипломатію», — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, російські війська у четвер, 19 листопада, вдруге за день атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки нової атаки зафіксували у Подільському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. Щонайменше одна людина загинула.

Новини партнерів

Новини партнерів