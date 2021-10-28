"Идите в жопу": батько харківського мажора погрожував журналістці

Михайло Харківський різко відреагував на питання журналістки, чи дійсно його 16-річний син раніше мав проблеми з законом.

Батько 16-річного ймовірного винуватця смертельної ДТП у Харкові Михайло Харківський погрожував журналістці Тетяні Доцяк у відповідь на питання про його сина.

Про це інформує ICTV.

Журналістка зателефонувала до Михайла Харківського і запитала, чи дійсно його 16-річний син, який був за кермом Infiniti без водійського посвідчення і спричинив страшну ДТП, мав у минулому проблеми з законом.

"Слухайте, ідіть ви в жопу. Зараз будуть у вас проблеми з законом", — різко відповів чоловік.

Сама журналістка прокоментувала інцидент у Facebook.

"Ні тобі: "Співчуваємо загиблим, переживаємо за потерпілих, дамо Колєнькє по ж*пі". Проблеми пообіцяв мені натомість. А Колєнька не пам'ятає, чи був за кермом, бо сильно вдарився головою. А йому навіть ліки передати не дають. Це вже адвокатка сказала", — написала Доцяк.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.

27 жовтня, 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Сьогодні, 28 жовтня, суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

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