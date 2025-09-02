- Дата публікації
Відпрацювання ядерного удару: експерт попередив про загрозу від навчань "Запад-2025" у Білорусі
Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чому Україні слід уважно стежити за навчаннями «Запад-2025», а не за маневрами ОДКБ у Білорусі.
Навчання ОДКБ у Білорусі не є загрозою для України, а от за навчаннями «Запад-2025» слід уважно стежити.
Про це в етері «День.LIVE» заявив військовий експерт Владислав Селезньов.
Селезньов зауважив, що сам факт маневрів, які розпочалися вчора, не є серйозною загрозою, хоча під час них відпрацьовуватимуть завдання, зокрема щодо планування застосування ядерної зброї.
Справжнє занепокоєння, за його словами, викликають заплановані на середину вересня спільні російсько-білоруські навчання «Запад-2025».
«Там будуть задіяні спецпризначенці, відпрацьовуватимуться управління силами, логістичне забезпечення, мобілізаційні заходи та синхронізація дій Москви й Мінська», — пояснив військовий експерт.
Нагадаємо, що напередодні у Білорусі розпочалися навчання за участі військ ОДКБ, які складаються з трьох програм. Спільні навчання РФ та Білорусі «Запад-2025» стартують пізніше, а саме 12 вересня.