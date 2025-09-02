Відпрацювання ядерного удару: експерт попередив про загрозу від навчань "Запад-2025" у Білорусі

Військовий експерт Владислав Селезньов

Навчання ОДКБ у Білорусі не є загрозою для України, а от за навчаннями «Запад-2025» слід уважно стежити.

Про це в етері «День.LIVE» заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов зауважив, що сам факт маневрів, які розпочалися вчора, не є серйозною загрозою, хоча під час них відпрацьовуватимуть завдання, зокрема щодо планування застосування ядерної зброї.

Справжнє занепокоєння, за його словами, викликають заплановані на середину вересня спільні російсько-білоруські навчання «Запад-2025».

«Там будуть задіяні спецпризначенці, відпрацьовуватимуться управління силами, логістичне забезпечення, мобілізаційні заходи та синхронізація дій Москви й Мінська», — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що напередодні у Білорусі розпочалися навчання за участі військ ОДКБ, які складаються з трьох програм. Спільні навчання РФ та Білорусі «Запад-2025» стартують пізніше, а саме 12 вересня.