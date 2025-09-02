ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
1 хв

Відпрацювання ядерного удару: експерт попередив про загрозу від навчань "Запад-2025" у Білорусі

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чому Україні слід уважно стежити за навчаннями «Запад-2025», а не за маневрами ОДКБ у Білорусі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Владислав Селезньов

Військовий експерт Владислав Селезньов

Навчання ОДКБ у Білорусі не є загрозою для України, а от за навчаннями «Запад-2025» слід уважно стежити.

Про це в етері «День.LIVE» заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов зауважив, що сам факт маневрів, які розпочалися вчора, не є серйозною загрозою, хоча під час них відпрацьовуватимуть завдання, зокрема щодо планування застосування ядерної зброї.

Справжнє занепокоєння, за його словами, викликають заплановані на середину вересня спільні російсько-білоруські навчання «Запад-2025».

«Там будуть задіяні спецпризначенці, відпрацьовуватимуться управління силами, логістичне забезпечення, мобілізаційні заходи та синхронізація дій Москви й Мінська», — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що напередодні у Білорусі розпочалися навчання за участі військ ОДКБ, які складаються з трьох програм. Спільні навчання РФ та Білорусі «Запад-2025» стартують пізніше, а саме 12 вересня.

Дата публікації
Кількість переглядів
385
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie