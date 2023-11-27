Ігнат підтвердив, що в травні Patriot збив над Брянською областю пʼять російських літаків

Ракетники, імовірно, використали саме ЗРК Patriot для ліквідації винищувача Су-34.

Над Брянською областю підрозділи зенітно-ракетного комплексу Patriot 13 травня 2023 року протягом пʼяти хвилин знищили пʼять російських літаків.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю "Новинарні".

За словами Ігната, це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних сил.

"Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони", - йдеться у повідомленні.

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Ракетники, імовірно, використали саме ЗРК Patriot для ліквідації винищувача Су-34, винищувача Су-35, двох вертолітних комплексів радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільового вертольота Мі-8.

Крім того, ракетники ЗРК Patriot збили ще один Су-35, але вже над Чорним морем. Це змусило російських окупантів на деякий час припинити там польоти.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що протягом 13 травня Росія втратила у Брянській області п'ять військових літаків.

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