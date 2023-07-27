Ігнат попередив українців про високий ризик масованої ракетної атаки РФ

За сприятливих погодних умов противник активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.

У Повітряних силах закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, існує високий ризик повторної масованої атаки.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, це може статися будь-якого моменту. Якщо буде можлива загроза, то у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явитися відповідн інформація про ймовірність повторного ракетного удару, зазначив Ігнат.

Він пояснив, що за сприятливих погодних умов противник активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.

"Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, й винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку", – сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що протягом наступних днів можливі масовані удари країни-терористки. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що варто очікувати комбінованих атак зі застосуванням різних видів озброєння.

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