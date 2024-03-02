Ігнат пояснив, чому Повітряні сили почали частіше збивати ворожі літаки

Повітряні сили отримали “додаткові інструменти”, які дозволили частіше збивати ворожі літаки. Це серйозний психологічний удар по пілотах РФ.

Про це сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Водночас деталями поділитися він наразі не може.

"Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня, окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня, і ворог не почувається так вільно, як це було раніше", — сказав він.

Так, зазначив Ігнат, що вже шостий день поспіль в небі не спостерігається ДРЛО А-50. Безумовно, випадки частого знищення ворожих літаків на великих відстанях є серйозним психологічним фактором для російських пілотів.

"Це доволі приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ці літаки, якщо вони можуть піти за руським кораблем", — сказав він.

Щобільше, завдяки регулярній ліквідації ворожих бортів наші воїни, каже Ігнат, мають змогу “перевести подих”. Річ у тім, що серйозну загрозу становлять авіабомби. Для того, щоб кинути її далі, треба підлетіти ближче.

“Керована авіабомба має обмежений радіус дії, аби діставати подалі. А підлітати поближче — це може бути квиток в один кінець, вони це розуміють і обережніше діють, а це дає можливість нашим військам більш-менш перевести подих", — підсумував Ігнат.

Раніше йшлося про те, що військові армії РФ посилили активність розвідувальних дронів на Херсонщині. Таким чином окупанти намагаються компенсувати збір інформації через знищення Силами оборони чергового повітряно-розвідувального центру А-50.

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