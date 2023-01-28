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Ігнат пояснив, чому ЗСУ не можуть збивати балістичні ракети і як цьому зарадити

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Ігнат пояснив, чому ЗСУ не можуть збивати балістичні ракети і як цьому зарадити

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Украна не може збивати балістичні ракети і як це можна виправити.

Україна не має засобів для знищення балістичних ракет. Їх необхідно збивати на старті запуску, а в цьому можуть допомогти комплекси Patriot або SAMP-T.

Про це Ігнат розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Краще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року президент США Джо Байден оголосив, що передасть Україні ЗРК Patriot для захисту від російських ракет. Це відбулося в межах чергового пакета військової допомоги від США. 

Згодом про аналогічне рішення повідомили й Нідерланди. Так, 17 січня під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що держава приєднається до американсько-німецької ініціативи щодо передавання Україні ЗРК Patriot

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Дата публікації
Перегляди
1520
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