Ігнат розповів нові деталі про навчання українських пілотів на F-16

Українські льотчики у межах навчань на винищувачах F-16 вже літають на авіаційних тренажерах. Йдеться не про симулятори, про що повідомлялось раніше.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Те, що відбувається там… Інформація дуже непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах. Це не симулятор, це фактично повноцінний літак – кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16", - наголосив Ігнат.

За його словами, наступним етапом будуть польоти з інструкторами на справжніх винищувачах. Ігнат наголосив, що нові групи українських пілотів, які поїдуть навчатись керувати F-16, "безумовно, формуються".

Ігнат також повідомив, що ці льотчики наразі "виконують домашнє завдання" з вивчення англійської мови та адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів.

Нагадаємо, дьотчик Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish (Мунфіш) розповів, скільки триватиме навчання на F-16 за кордоном. Він певен, що F-16 здатні вплинути на перебіг війни, проте попереджає, що західні винищувачі не є "чарівною паличкою" для перемоги.

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