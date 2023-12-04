Ігнат розповів, у яких випадках тривогу через МіГ не оголошуватимуть

Речник ПС Юрій Ігнат пояснив, що Повітряні сили про виліт МіГів інформують передовсім оперативного чергового ДСНС в Києві, який запускає систему оповіщення. Так буде і надалі, якщо буде інформація про загрозу від такого вильоту.

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи і надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення. Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення – не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", - сказав речник ПС.

Ігнат додав, що західні партнери країн НАТО намагаються якомога швидше й якомога повніше інформувати Україну про той чи інший проліт МіГ-31К. Також є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою летить МіГ чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ.

"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози – тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривога", - сказав Ігнат.

Довгі тривоги через російські МіГи

17 листопада президент України Володимир Зеленський дав доручення Генштабу та Міноборони щодо російських МіГів.

“Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій. Слава Україні!” – сказав тоді Зеленський.

Однак згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що схема оповіщення населення про ракетну небезпеку не зміниться, адже МіГ-31К іноді злітає з ракетою, іноді без неї, а часто інформація щодо присутності ракети на борту взагалі невідома.

Згодом Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо цього питання, яке показало, що понад половина (51%) українців вважають, що завжди потрібно оголошувати повітряну тривогу під час злетів російських літаків – потенційних носіїв ракет “Кинджал”.

Читайте також: