Ігнат розповів, як Повітряні сили співпрацюють з різними Telegram-каналами

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що перемогти Росію в інформаційній війні можна, об'єднавши зусилля. Зокрема, саме тому Командування намагається взаємодіяти з різними Telegram-каналами.

Про це Ігнат розповів в інтерв'ю Telegram-каналу "Труха".

"У нас дуже невелика група людей: це і служба зв'язків із громадськістю, і група моніторингу, кілька чоловік буквально. Власне, ми разом ведемо Telegram-канал Повітряних сил, який має майже пів мільйона підписників. Ми не ганяємося за підписниками, нам головне – надати інформацію вчасно з офіційних джерел. Інколи Telegram дає швидше, ніж оголошується тривога, тому що ми сидимо, дивимося, моніторимо цілодобово. Таке от бойове чергування у нас. Окрім основної роботи", - розповів він.

Ігнат каже, що пресслужба ПС також відстежує пов'язані з війною повідомлення у Telegram-каналах. Зокрема, в російських пабліках. Члени команди також ведуть "бойове чергування", активно шукаючи інформацію, що може нашкодити ЗСУ. Приміром, це оприлюднені відео, на яких зафіксовано "прильоти" по інфраструктурі та житловому сектору.

"Бачать, що пишуть рашистські пабліки, дуже серйозну роботу проводимо там. По їхніх повідомленнях можна чітко зрозуміти, що вони намагаються зробити, яку інформаційну "утку" закинути і як вони хочуть вплинути на настрої всередині країни. Ну і, зрештою, мова йде і про наші Telegram-канали, і про вашу "Труху". Зрозуміло, що ми теж за вами стежимо обов'язково, дивимося, коли зʼявляється інформація", - додав речник Повітряних сил.

За його словами, пресслужба ПС ЗСУ співпрацює з Telegram-каналом "Труха", бо він допомагає оперативно і своєчасно поширювати офіційну інформацію від українських державних структур. Претензій до каналу щодо оприлюднення ним якихось "шкідливих" даних немає, наголошує Ігнат. Втім, одного разу Повітряні сили просили виправити канал некоректний заголовок.

"Ми ж не можемо вимагати від вас або включати адміністративний ресурс, ми ж не є якимось правоохоронним органом. Але дякуємо, що з розумінням Telegram-канали ставляться, якщо ми просимо прибрати ту чи іншу інформацію або ж підкоригувати заголовок чи викривлену інформацію", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, днями західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО . Зокрема, Reuters та The Sun видання показали кадри роботи протиповітряної оборони у Києві вночі 25 листопада.

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