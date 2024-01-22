Ігнат відреагував на заяву Дмитра Кулеби про майбутні перемоги F-16 в небі: "Є чіткий план дій"

У Повітряних силах розповіли, що партнери мають чіткий план дій в рамках авіаційної коаліції.

Заява очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що цьогоріч очікуються перші перемоги F-16 в небі, відповідає дійсності.

Про це сказав речники Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи висловлення українського міністра.

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"Є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції, до якої долучились навіть країни, які не мають на озброєнні F-16, але все ж таки готують авіаційних фахівців - не лише пілотів, а й інших. Процес іде, льотчики літають вже в небі з інструкторами. Потрібно налітати певну кількість годин", - зазначив він.

Ігнат додав, що через святковий період була невелика перерва у навчанні, однак пілоти та інструктори повернулися до підготовки.

"Є фактор погодних умов. Є фактор того, що у всьому світі були певні вихідні, різдвяні канікули. Ми прекрасно розуміємо, що може бути невеликий період, наданий данським інструкторам та іншим фахівцям для відпочинку, вихідних. Це було недовго, всі повернулися до роботи зрештою і продовжують те, що робили - навчатися в повітряному просторі. Я маю на увазі Данію і США, де проходить інша група підготовку. Також не забуваємо і про Велику Британію", - розповів представник ПС.

Він зауважив, що в різних країнах навчаються інші групи, які мають підготуватися обслуговувати літаки і керувати бойовими діями.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба у розмові з ABC News передбачає "більше поразок" Росії цього року.

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