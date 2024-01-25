Ігнат заявив, що партнери готові надати F-16 ЗСУ, але є умова

Партнери готові передати українським Збройним силам сучасні багатоцільові винищувачі F-16. Втім, потрібно завершити підготовчі роботи.

Про це під час марафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Партнери готові надавати нам техніку. Питання в тому, чи все готове, щоб вона працювала в Україні", - висловився представник ПС.

За його словами, для передавання літаків F-16 повинні бути готові пілоти, інфраструктура, інженери та "інші чинники, про які менше говорять".

"Багатоцільові літаки - це авіаційні комплекси. Потрібно комплексно підходити до вирішення їх розміщення в Україні, взяття на озброєння і бойове застосування. Звичайно, можна було розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки. Ну "вже передати", - це для того, щоб вони у нас просто знаходились територіально. Це не той варіант, який потрібен Україні. Нам потрібно, щоб вони били окупанта з повітря", - наголошує Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали терміни постачань перших винищувачів. В Міноборони США розраховують, що ЗСУ вже цього року отримає перші літаки, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

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