Ігнат жорстко розкритикував заяву Безуглої про катастрофу F-16: "Для ДБР та СБУ є робота!"

Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на висловлювання народної депутатки Мар'яни Безуглої про катастрофу F-16. На його думку, для СБУ та ДБР є робота.

Про це Ігнат написав у Facebook.

"Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? Служба безпеки України – тут напевно і для вас є робота!", – написав він.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16. Скандальна нардепка Мар'яна Безугла висловила думку, що причиною катастрофи F-16 став "дружній вогонь" української системи ППО через неузгодженість між підрозділами Повітряних сил.

Читайте також: