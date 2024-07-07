Ігнат жорстко відповів на звинувачення Безуглої про знищені Patriot та незахищені аеродроми

Він закликав Мар'яну "спрямувати свої зусилля для пошуку грошей для війська", а не для дискредитації армії.

Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів на звинувачення нардепки Мар'яни Безуглої, яка напередодні заявила про знищені Patriot та погано захищені від атака РФ аеродроми. На його думку, подібними заяви нардепка хоче "деморалізувати українське суспільство".

Про це колишній спікер ВПС написав на сторінці у Мережі.

"Розколоти єдність народу і війська зокрема, зірвати мобілізацію, надати джерело живлення для колективної «Мар’яни Безуглої», яка виставить черговий викидень популізму, про те, як всіх треба розігнати, розстріляти чи відправити в заслання", - йдеться у його дописі.

Ігнат додав, що, на його думку, народний депутат "не повинен це робити ПУБЛІЧНО!", бо "ця особа має допуск до державної таємниці найвищого рівня", яку вона розповідає на публіку, що грає на руку ворогу.

"Але усі ці таємниці, які криють масу проблем в українському оборонному секторі, "Безугла" в тій чи іншій мірі використовує в публічних дописах. Професійні політтехнологи, які ведуть офіційну сторінку Безуглої у "Фейсбук", а тепер і у "Телеграм", оперативно дискутують в коментарях, провокують і нагнітають, сіють хаос та зневіру, підривають довіру до керівництва Збройних Сил – армії, на якій нині болісно тримається державність", - підкреслив Ігнат.

За його припущеннями, скандальні дописи пише проросійський політтехнолог Володимир Грановський. Ігнат нагадав, що це - автор "карти розколу України".

Новини ТСН 00:00 6 липня. Новий прем'єр Британії, рекордна спека та передача Patriot

Історія зі "знищеними" ППО Patriot

Ігнат відкинув звинувачення Безуглої про неефективність української системи ППО.

"Історія із ураженням кількох пускових "Patriot" спершу на південному, потім на східному напрямку теж набула неабиякого розголосу. Ніхто не розбирається, що таке зенітний ракетний комплекс, чи зенітний ракетний дивізіон, як підрозділ… Все, знищили "Patriot"… зрада! Але той самий підрозділ, наступного дня уже працював по російських літаках. Така історія", - розповів він.

На його думку, "найгірше, що хейт війська та маніпуляції від "Безуглої" стають прикладом для наслідування у лідерів думок, блогерів, медійних військових експертів, які подекуди в один голос кричать".

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Удар по аеродрому у Миргороді

"Так от, тригером для чергової збудженості ботоферми Безуглої та активної реакції суспільства став удар по аеродрому Миргород на Полтавщині! Болючий удар. Хоч літак намагалися врятувати і навіть вжили певних заходів, ми втратили той борт, також посікло кілька, як їх називають «неробочих гробів». РYсня героїчно приписує собі сім! Україна – «плаче». Безугла на мєстє: «Повітряні Сили – брешуть!» Без коментарів", - написав Ігнат.

Він закликав Мар'яну "спрямувати свої зусилля для пошуку грошей для війська", а не для розхитування суспільства та дискредитації армії.

"Мені гидко оте все, що пише «Безугла», сприймаю це як ніж в спину усій Армії. Мар’яно, прохання, спрямуйте свої зусилля для пошуку грошей для війська, для Повітряних Сил і простежте, щоб їх ніяке падло не вкрало! Нам вкрай потрібні системи РЕБ, дрони, макети, боєприпаси", - підсумував колишній речник ПС.

Нагадаємо, 6 липня нардепка Мар'яна Безугла Безугла "рознесла" Повітряні сили і відповідальних за ППО.

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