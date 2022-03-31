Ігнорували медкомісію та шантажували в'язницею: студенти з ОРДО про примусову мобілізацію

Молоді люди закликають товаришів уникати мобілізації.

Росія відправила на війну в Україну не лише своїх громадян, а й примусово мобілізувала студентів з окупованої районів Донецької області. Вони повідомили про шантаж в'язницею та ігнорування медкомісії.

Про це розповіли на брифінгу щодо примусової мобілізації полонені студенти вишів псевдореспубліки "ДНР", передає "24 канал".

"Нічого страшного, й так можна служити"

Один зі студентів розповів, що медкомісію ніхто не проходив. Мовляв, окупаційна влада не надто цікавилась станом здоров'я, а просто забирали всіх поспіль на війну.

"Мене це турбувало, оскільки у мене проблеми із серцем, а медкомісії ніякої не було. Наші медики сказали: "Та нічого страшного, й так можна служити",– пригадав він.

Інший же полонений сказав, що ніхто не хотів воювати, а коли потрапив на війну, то мріяв лише повернутись у Донецьк до рідних.

"Якщо хтось із моїх друзів чи знайомих побачить цю пряму трансляцію, то не йдіть на мобілізацію. Воно того не варте. Опинитесь у полоні, як я, або ще гірше", – закликав він.

"За ухилення – сім років"

Водночас студенти також розповіли, що їм багато розказували недоброго за Україну. "Те, що "підемо (у полон – ред.) – вб'ють". Назад було страшно йти. Раптом і там вб'ють. Робили все, що нам казали", – додав він.

Ще один полонений солдат наголосив на тому факті, що їх примусово призивали й шантажували тим, що посадять у в'язницю, якщо відмовляться.

"Це за чутками. За ухилення – сім років. За те, що батьки ховають дітей – ще два роки сидіти. Ми не хотіли ламати життя ні собі, ні їм", – зазначив студент.

Нагадаємо, від 1 квітня по всій території Росії розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" - "Боевой армейский резерв страны". Щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. В рамках цієї мобілізації засуджених у Чечні відправлятимуть на війну в Україну в обмін на повну амністію.

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