Ігнорували рапорт на звільнення: солдат, дружина якого має інвалідність, виграв суд у військової частини

Чоловік подавав рапорти на звільнення з військової служби через наявність третьої групи інвалідності у дружини, а також через утримання трьох неповнолітніх дітей.

На Львівщині солдат, дружина якого має інвалідність, через суд зобов’язав військову частину розглянути його рапорт на звільнення. Командування має розглянути проігноровані документи та прийняти відповідне рішення. Рішення у справі №380/20017/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

Про це пише Судово-юридична газета.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся мобілізований у квітні 2024 року солдат.

Також читайте ВР надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на фронті

За його словами, у липні та серпні 2024 року він подавав рапорти на звільнення з військової служби через наявність третьої групи інвалідності у дружини (церебральний параліч), а також через утримання трьох неповнолітніх дітей.

Позивач вказав, що командування належно не розглянуло документи, тому він звернувся до суду.

Перший рапорт на звільнення зі служби за сімейними обставинами розглянули лише у частині наявності на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Представник військової частини наголосив, що у військового є лише одна біологічна дитина, а двоє інших є дітьми його дружини і він немає обов’язку їх утримувати. Другий рапорт військова частина не розглянула.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що у цьому випадку на утриманні позивача справді є одна, а не троє неповнолітніх дітей, оскільки він не є їхнім біологічним батьком чи усиновителем. Водночас, наявність у дружини третьої групи інвалідності дає йому право на звільнення з військової служби.

Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо розгляду його рапортів на звільнення зі служби та зобов’язав командування розглянути подані документи та прийняти рішення, яке відповідає вимогам законодавства. Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про послаблення відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) або дезертирство, якщо це відбулося вперше.

Читайте також: