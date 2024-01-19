Ігор Мазепа та "Concorde Capital": що відомо про бізнесмена, якого затримало ДБР

Напередодні правоохоронці при спробі перетину кордону затримали бізнесмена Ігоря Мазепу. Його звинувачують в організації "схем", які завдали державі збитків на 7 мільйонів гривень.

Що відомо про бізнес, статки й особисте життя бізнесмена – у матеріалі ТСН.ua.

Бізнесмен Ігор Мазепа народився у столиці України. Здобув вищу економічну і юридичну освіту в Київському національному економічному університеті за фахом "Міжнародна економіка" та "Право". Є генеральним директором інвестиційної компанії "Concorde Capital", яка входить до топ-3 найкращих інвестбанків України.

Впродовж 8 років Ігор Мазепа був у шлюбі з Тетяною Зданевич. Наразі подружжя розлучене. Бізнесмен має сина, який проживає з ексдружиною.

З чого починав і чим займається Мазепа

Свою кар'єру інвестиційного банкіра Ігор Мазепа розпочав 1997 року у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. Вже 2004 року заснував інвестиційну компанію "Concorde Capital" і став її гендиректором. Мазепа також був співвласником платіжної системи QIWI/TYME, діяльність якої 2018 року заборонили на території України. Впродовж 2014 – 2018 років входив до складу наглядової ради російського ПАТ "Альфа-Банк", "Укрексімбанку" та "Укрсоцбанку". Очолював біржову раду ВАТ "Українська біржа".

Мазепа є колишнім співвласником латвійського представництва "ПриватБанку", часткою в якому володів через офшорну компанію "Concorde Bermuda Ltd". Зокрема, структура займалася відмиванням коштів українського олігарха Сергія Курченка з близького оточення Януковича. Після втечі Януковича до Росії став членом команди Порошенка, де відповідає за угоди з купівлі державних активів. Мав доволі близькі контакти з оточенням Порошенка. Журналісти "Схем" неодноразово фіксували його нічні візити адміністрації президента України.

26 серпня 2014 року президент Петро Порошенко включив Ігоря Мазепу до складу наглядової ради "Державного експортно-імпортного банку України".

Журналісти також пов'язують бізнес Ігоря Мазепи пов'язують із Сергієм Тігіпком і Борисом Ложкіним, який за Порошенка очолював Адміністрацію Президента України. Мазепа був позаштатним радником Ложкіна. Щобільше, 2014 року бізнесмен вирішив стати народним депутатом і балотувався до Верховної Ради України від партії Тігіпка "Сильна Україна". Втім, успіху це не принесло, до парламенту він не пройшов.

Компанія Мазепи "Конкорд Ессет Менеджмент" на фондовому ринку України здійснювала керування фондами "Достаток", "Перспектива", "Стабільність", "Олігарх", "Піоглобал Україна". Результати управління нерідко критикувались, бо керівники фондів використовували операції з малоліквідними активами, які називали "сміттєві папери", що несло підвищений ризик.

Бізнесмен став одним із засновників компанії "PrivateFX", технічного наступника скандально відомої компанії-піраміди "Forex Trend". У квітні 2017 року компанію було продано "PrimeBroker", після чого Мазепа офіційно перестав бути головним акціонером. Примітно, що інвестбанкір видалив зі свого офіційного сайту mazepa.com і сайту компанії Concorde Capital concorde.ua будь-які згадки про PrivateFX.

До кінця травня 2018-го гроші інвесторам PrivateFX не повернули, сайти PrivateFX і PrimeBroker закрито.

У лютому 2016 року SEC повідомила, що в рамках справи про крадіжку новинної інформації, компанія "Concorde Bermuda Ltd.", що могла при торгівлі використовувати вкрадену хакерами інформацію і яку вважають пов'язаною з Concorde Capital, погодилася виконати судове рішення, яке звинувачує компанію в порушенні американських законів "Про торгівлю цінними паперами" та "Про цінні папери". Згідно з рішенням, компанія мала виплатити державі 4,2 млн доларів незаконно отриманого прибутку. Додаткових санкцій (штрафів чи інших обмежень) в рішенні не було.

Тиск на бізнес

Раніше інвестбанкір заявив про те, що у бізнес-середовищі обговорюється створення антирейтингу, до якого увійдуть правоохоронці, судді та інші люди, які зловживають своїми повноваженнями. Він наголосив, що таким чином підприємці хочуть дати сигнал, що бізнес-спільнота об'єднується.

"Ми хочемо зробити таких людей токсичними для інституцій, в яких вони працюють, та чесних колег, честь мундира яких вони паплюжать", – сказав Мазепа.

Як стверджує бізнесмен, це буде щось на кшталт бази колаборантів "Миротворець". Креативне рішення має стати відповіддю на відсутність реакції влади.

"Певні рухи вже пішли. Питання, як зробити це правильно. Є ідея створити колегіальний огляд з поважних людей, який би вів цей процес", – додав він.

Згодом на підтримку ініціативи Мазепи виступили 42 підприємці, які опублікували Маніфест на захист 42-ї статті Конституції.

Громадська діяльність

2010 року Мазепа брав участь у проєкті ICTV "Українська мрія", де з відомими бізнесменами виступив інвестором перспективних бізнес-ідей українців. Також започаткував "Concorde Capital's Reception" – бізнес-захід, у якому беруть участь власники, топменеджмент компаній та інвестори:

Домінік Стросс-Кан – французький політик, економіст, директор-розпорядник МВФ у 2008–2011 роках);

Річард Бренсон – засновник Virgin Group;

Такада Кензо – японський модельєр і дизайнер, засновник бренду Kenzo;

Ладо Гургенідзе – державний діяч Грузії, прем'єр-міністр у 2007–2008 роках;

Мічіо Каку – фізик, популяризатор науки.

Скандал із гелікоптером у Хорватії

У жовтні 2023 року Мазепа втрапив с скандал через прибуття вертольотом до Хорватії без попередження аеронавігаційних служб. Як повідомило видання "Jutarnji list", бізнесмен спершу вирушив з Італії до Загреба, де відбулося дозаправлення повітряного судна. Після цього вертоліт без належної реєстрації, звітності та дозволу приземлився біля Карловаца.

"З компанією, яка його чекала, вирушив полювати на кабанів. Полювання нібито організувало агентство, що займається мисливським туризмом", – йдеться у ЗМІ.

Мазепа відомий своєю любов'ю до відпочинку у Хорватії, тож нерідко буває в країні. Крім того, його судно регулярно літає Європою, приземлюючись у Каннах, Венеції тощо. Втім, конкретно цей політ виллється бізнесмену у кругленьку суму.

"Йому доведеться заплатити великий штраф через порушення, але це не повинно бути великою проблемою для багатого інвестиційного банкіра, враховуючи, що гелікоптер, на якому він прилетів, новий і коштує близько 1,5 мільйона доларів", – пише Jutarnji list.

Після інциденту з Мазепою говорив почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч. Інвестбанкір визнав, що в протоколі сталася помилка. Мовляв, він шкодує через інцидент й робитиме все, щоб у майбутньому усе було за правилами і такі ситуації не повторювалися.

Які статки в Ігоря Мазепи

Forbes достеменно невідомо, у скільки оцінюються статки Ігоря Мазепи. За словами самого бізнесмена, ним вкладено десятки мільйонів доларів у різні активи. Якби не було війни, каже він, це коштувало б сотні мільйонів. На думку Мазепи, головні драйвери його капіталу в майбутньому:

Найбільша українська медична мережа "Добробут"

Цей сектор дуже привабливий, каже бізнесмен, "з дуже доброю кармою". Це дуже капіталомісткий бізнес, поріг для входу – десятки мільйонів доларів. Йдеться про будівлі, обладнання, сервіс швидкої допомоги, IT тощо.

"Навіть зараз у військовий час ми активно ростемо і розвиваємося, поглинаючи конкурентів", – сказав інвестбанкір.

MakeUp.ua

Перший інтернет-магазин, якому вдалося перенести свою бізнес-модель на ринки західної Європи. Є плани виходу на США та азійські ринки. Це дуже динамічний бізнес.

"Криворізький цемент"

Як стверджує Мазепа, у цьому секторі потрібно виготовляти щонайменше 1,5 млн тонн цементу на рік, а це понад 200 млн доларів інвестицій в основний капітал.

Нерухомість

Йдеться про відомі заклади Shelest, GoodLife Park тощо.

Інвестиції в бурштин

Видобуток склав понад 10 тонн, кожна з яких коштує 6–7 млн доларів.

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