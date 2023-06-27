Ігрова залежність в Україні не носить масового характеру — результати першого національного дослідження під егідою МОЗ

За даними Національної служби здоровʼя України, навіть незважаючи на високу популярність азартних розваг, ігрова залежність не носить масового характеру в Україні. За І півріччя 2023 року її діагностували лише у 27 осіб.

Про це йдеться у звіті ГС «Центр відповідальної гри» за результатами першого в Україні національного дослідження у сфері ігрової залежності, що проходило за підтримки головного мецената — компанії Favbet.

На заході з презентації результатів дослідження виступили представники МОЗ, Міністерства соціальної політики, КРАІЛ, Інституту психіатрії, а також ліцензованих організаторів азартних ігор.

Втім, гендиректор Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України Сергій Шум підкреслив, що відсутність проблеми — не привід для бездіяльності: «Навіть якщо було б виявлено одного хворого, МОЗ все одно мав би розробити клінічну настанову, яку ми презентували сьогодні під час заходу».

Завдяки відкритості та сприянню провідних компаній галузі — Favbet, Vulkan Casino та VBET, — експертам вдалося опитати понад 9000 українських гравців в онлайн-казино та наземних гральних закладах.

На основі вивчення ігрової поведінки осіб, які грають в азартні ігри, вперше сформовано портрети українського гравця, встановлено критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки, а на їхній основі розроблено рекомендації для організаторів, держави та самих гравців щодо попередження, діагностування та лікування залежності.

Авторами розроблено валідовану анкету самодіагностики для виявлення проблем з азартними іграми, а також презентовано клінічну настанову лікування ігрової залежності, яку буде презентовано МОЗ для впровадження в Україні (наразі в Україні немає медичних протоколів чи стандартів лікування ігрової залежності). Презентований звіт також стане основою для впровадження інших соціальних проєктів, спрямованих на захист суспільства від ігрової залежності.

Членкиня КРАІЛ Христина Дутка повідомила, що Комісія вже розпочала роботу над створенням комплексної державної програми попередження ігрової залежності на основі даних та висновків звіту.

Директорка з комунікацій Favbet Ксенія Тюрікова наголосила, що Favbet планує використати рекомендації звіту для розробки програм штучного інтелекту, спрямованих на виявлення проблемних та патологічних гравців, а також долучитись до подальших соціальних проєктів Центру відповідальної гри. Водночас вона закликала всіх ліцензованих організаторів в Україні об’єднувати зусилля в цій важливій соціальній ініціативі.

«Це дослідження має велике значення для добробуту українських гравців, і ми раді, що навколо нього об’єдналися лідери азартної сфери та відповідальні державні органи. Це однозначно сигнал для всієї галузі та ще один крок до формування азартного ринку за кращими світовими стандартами», — сказала комунікативниця Favbet.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.