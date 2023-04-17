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Іхала зі швидкістю 100 км/год: в Одесі судитимуть поліціантку, яка на смерть збила жінку (відео)

Іхала зі швидкістю 100 км/год: в Одесі судитимуть поліціантку, яка на смерть збила жінку (відео)

Фото: ГУ НП у Вінницькій області

Жінка померла у лікарні від отриманих травм.

В Одесі поліцейська на пішохідному переході на смерть збила людину. Вона їхала на виклик зі швидкістю майже 100 км/год.

Про це 17 квітня повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, подія сталася у червні 2022 року. Поліцейська їхала на виклик з увімкненими маячками та звуковим сигналом, не помітила жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході та на швидкості її збила. Встановлено, що вона їхала зі швидкістю майже 100 км на годину.

Збита жінка отримала численні травми, від яких померла в лікарні.

Правоохоронницю звинувачують за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, поблизу Ужгорода поліцейський на смерть збив 15-річного хлопця, який переходив дорогу. 

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