Ігнат назвав нову та підступну тактику РФ під час масованих ударів по Україні

Під час масованих атак значно зросла кількість балістичних ракет, які застосовує РФ.

Армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Чргова терористична атака на наші міста. Під ударом - енергетика й газова промисловість. Ворог хоче залишити нас без світла та тепла", - наголосив Ігнат.

За словами представника ПС, особливістю нічної атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет. Також під час атаки окупанти використали крилаті ракети морського та наземного базування.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 та 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували по балістичній траєкторії", - пояснив Ігнат.

Загалом, каже він, від початку року РФ значно збільшила частку балістичних пусків у порівнянні з крилатими ракетами, роблячи ставку саме на їхню швидкість та складність перехоплення.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, вночі РФ вдарила "Кинджалами", "Калібрами", "Іскандерами" і дронами. Росіяни запустили понад пів тисячі повітряних цілей. Сили ППО знищили 415 дроні і ракет. Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях.

Під час масованої атаки на Україну вибухи лунали у багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Дніпрі, де в багатоповерхівку влетів дрон. Є жертви. У Полтавській області Кременчук повністю залишився без світла, а місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації.

