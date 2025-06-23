Ігнат пояснив, чому навіть збиті ракети спричиняють серйозні руйнування

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

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Росіяни атакували Україну «Шахедами» та ракетами в ніч проти 23 червня. Понад 160 іранських дронів, а також балістичні та крилаті ракети летіли на мирні міста й села. Найбільше шкоди завдали уламки ракет.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

ППО збила дрони та ракети у Києві

Як розповів Юрій Ігнат, протиповітряна оборона України впоралася з ракетами, але їхні численні уламки впали на землю. Саме тому навіть найчіткіша робота Сил оборони не забезпечує населення від виникнення пожеж та інших наслідків таких атак.

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«Ці фрагменти ракет, які падають на землю і нікуди не зникають. Є завжди наслідки, особливо, коли летить така величезна кількість засобів повітряного ураження», — зазначив він.

Коли Повітряні сили отримують попередження про загрозу нападу з повітря, то всі підрозділи, залучені до відбиття нападу, перебувають у готовності. Ігнат зауважив, що військові роблять все можливе, аби мінімізувати наслідки.

Зі свого боку оборонці просять громадян бути максимально стриманими під час російських обстрілів. Зокрема це стосується висловів про те, що ушкоджень завдають ракети західної ППО. Роспропаганда може видати таку інформацію, аби дискредитувати ЗСУ.

Нагадаємо, по п’ятиповерхівці в Шевченківському районі, ймовірно, було пряме влучання балістичної ракети. Будівля пробита зброєю аж до підвалу. Там вдалося врятувати 17 людей, відомо про сімох загиблих та 30 поранених. Будинок зараз перебуває в аварійному стані.

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Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото