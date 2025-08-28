ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
878
Час на прочитання
1 хв

Ігнат пояснив особливості нічної російської атаки 28 серпня

Попри ефективну роботу ППО, частина ракет і дронів все ж влучили в об’єкти на території України. Основний удар прийняв Київ.

Анастасія Павленко
Ворог здійснив комбіновану атаку по Києву

Ворог здійснив комбіновану атаку по Києву / © Associated Press

У ніч проти 28 серпня Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Окупанти били «Шахедами» і ракетами різних типів.

Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що нічна комбінована атака РФ була однією з найбільших.

«Було в нас 840 повітряних цілей — такий антирекорд. Наразі бачимо 629. Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог вже частіше і дрони з реактивними двигунами. Тобто швидкісні БпЛА, які теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках… Яка ще особливість цієї атаки? Тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет в житловий будинок. Це просто, я думаю, весь світ ці кадри буде прокручувати», — сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилатів ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал». За останніми даними, вже 15 загиблих, серед них — діти.

Зокрема, «Clash Report» пише, що РФ застосувала новітні безпілотники «Герань-3» із реактивними двигунами, у складі яких виявили іноземні комплектуючі.

